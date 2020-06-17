Москва, , 14:22 — REGNUM Развитие атомной отрасли в России обсудят директор Росатома Алексей Лихачев и глава государства Владимир Путин, заявил 17 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, совещание состоится в Кремле 17 июня. Лихачев представит результаты деятельности и планы корпорации. Планируется обсудить инвестиционные программы, атомную генерацию, реализацию международных проектов и другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что поручение Владимира Путина о принятии программы развития атомной науки и технологий до 2024 года говорит о приоритете атомной отрасли в развитии национальной экономики.

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