Москва, , 14:18 — REGNUM В резиденции президента России в Ново-Огарево и в Кремле установлен специальный туннель для дезинфекции. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это действительно так. Средства дезинфекции установлены и в Кремле, в Кремле их даже две штуки, установлены и в резиденции в Ново-Огарево», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, установка оборудования связана с эпидемиологической обстановкой, туннели были установлены «в самый разгар эпидемии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кремлёвские врачи принимают все меры, чтобы оградить главу государства Владимира Путина от любых болезней. Что касается тестов на коронавирус, то российский лидер делает их регулярно.

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