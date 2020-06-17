Москва, , 14:15 — REGNUM Ослабление контроля за туристами из других регионов России в Краснодарском крае ждут миллионы граждан. Побережье от Темрюка до Адлера излюблено российскими туристами, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя снятие карантина для приехавших на Кубань туристов.

«Ограничения в связи с пандемией коронавируса нужно снимать очень осторожно и последовательно. Конечно, курорты Краснодарского края в 2020 году могут недосчитаться около 3 миллионов туристов.

Но любой кризис и непредсказуемый стресс — это как раз повод задуматься над развитием сервисов, переводом курортного сезона с конца мая по октябрь в круглогодичный формат.

Я многократно видел сам в весенний негорячий сезон, когда утопающие в зелени пальм и магнолий изысканные по красоте уголки черноморского побережья пустовали и не работали.

Думаю, что как раз наступило время переосмыслить факт, что сроки высокого сезона можно растянуть с марта по ноябрь включительно. Россия — страна северная и поток отдыхающих будет все равно обеспечен.

При удачной маркетинговой и инвестиционной кампании в этом случае можно будет привлечь дополнительно до 2 млн туристов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что прибывающих граждан с 21 июня не будут отправлять на обязательный двухнедельный карантин.

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