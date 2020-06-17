Пермь, , 14:14 — REGNUM В Перми с 16 июня карантин объявлен в роддоме горбольницы им М. А. Тверье. Прием и выписка пациенток запрещены из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди медработников, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, у пяти сотрудников диагностирована коронавирусная инфекция. Определен круг контактов. Взяты анализы на SARS-CoV-2.

В родильном доме на обсервации под меднаблюдением находятся 20 пациенток и 94 контактных сотрудника клиники.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19,с начала пандемии (на утро 17 июня) коронавирусная инфекция подтверждена у 345 медиков в регионе.

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