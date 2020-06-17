Москва, , 14:14 — REGNUM Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы не получал заявку на рассмотрение проекта перестройки путепровода в Сыромятническом проезде. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба комитета.

В ведомстве уточнили, что архитектурно-градостроительных решений, которые бы подтвердили сообщения о перестройке, нет.

17 июня в РЖД заявили, что такой документации нет, потому что она еще находится в разработке, проект не является окончательным.

Напомним, ранее в сети появились изображения из плана перестройки старинного путепровода в Сыромятническом проезде. Москвичам идея перестроить городскую достопримечательность не понравилась, было опубликовано несколько петиций в защиту исторического облика тоннеля.