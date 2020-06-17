Тбилиси, , 14:24 — REGNUM С помощью мобильного приложения STOP COVID в Грузии получилось выявить 10 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба минздрава 16 июня агентству «ИнтерпрессНьюс».

По данным минздрава, скачали приложение свыше 200 тыс. пользователей. Оно учитывает все случаи, когда пользователь телефона не соблюдал двухметровую дистанцию к владельцем другого телефона более 15 минут.

Когда у пользователя выявляют коронавирус, то всем, кто скачал приложение и внесен в список контактов за последние две недели, приходит сообщение, что они в группе риска заражения.

«Приложение стало доступно населению Грузии с 16 апреля и было лидером среди приложений, загружаемых в Грузии, на протяжении недели. Благодаря ему выявлены 10 инфицированных лиц», — рассказали журналистам в ведомстве.

Напомним, в Грузии на 17 июня выявлено 888 человек, заразившихся коронавирусом. Более 80% из них победили инфекцию.

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