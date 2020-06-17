Москва, , 14:08 — REGNUM Российские курорты постепенно ослабляют карантинные меры, так вслед за Крымом выходят из карантина курорты Краснодарского края. Однако меры безопасности всё-таки следует соблюдать, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Джанджугазова, комментируя снятие карантина для приехавших на Кубань туристов.

«С 21 июня отменяется одна из наиболее болезненных мер для туристов — двухнедельный карантин.

Вместе с тем некоторые карантинные правила все-таки оставят, включая проверку температуры и сбор биоматериалов для въезжающих на курорты гостей. Такие меры, по мнению местных властей, позволят оперативно локализовать возможные очаги инфекции.

Конечно такие мероприятия требуют хорошей организации, чтобы туристы не испытывали дискомфорта и затруднений на въезде в регион.

Однако эпидемиологическая ситуация в местах массового отдыха людей должна быть под контролем, так как местная система здравоохранения не рассчитана на оказание помощи большому количеству приезжих и именно по этой причине требуется плавное снижение ограничений.

В целом правила безопасного поведения должны соблюдаться и гостями и обслуживающим персоналом, так как угроза заражения коронавирусом пока еще вполне реальна», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, прибывающих в Краснодарский край граждан с 21 июня не будут отправлять на обязательный двухнедельный карантин.

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