Москва, , 14:08 — REGNUM В сети появилось несколько петиций, призывающих сохранить исторический облик тоннеля в Сыромятническом проезде в центре Москвы. Петиции были опубликованы 16 июня на сайтах Change.org и «Подпиши».

Изображения плана перестройки тоннеля появились на сайте компании «Интермост», она занимается проектированием объектов капитального строительства. Позже публикация была удалена, однако она все еще доступна в кэше Google. Заказчиком проекта, согласно удаленной публикации, стала компания «Мосгипротранс», начало работ запланировано на 2020 год.

Москвичи посчитали, что такая перестройка — нарушение исторического облика столицы, и призвали сохранить тоннель в том виде, в котором он существует сегодня.