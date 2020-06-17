Москва, , 14:15 — REGNUM Кремль в отношении продолжительности новогодних каникул исходит из устоявшейся практики. Об этом заявил 17 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу о сокращении праздничных дней.

По его словам, каждый год дискуссия о новогодних каникулах возобновляется в том или ином проявлении. У администрации президента нет особой позиции на этот счёт.

«Но, тем не менее, есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов подготовил законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году. Предложено отмечать Новый год с 1 по 3 января, а остальные дни работать, чтобы компенсировать нерабочий период весны 2020 года, возникший из-за пандемии коронавируса.

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