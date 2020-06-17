Курган, , 14:03 — REGNUM Поток мигрантов в Курган из других стран сокращён на треть. Об этом говорят показатели за пять месяцев 2020 года, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Кургану Дмитрий Кокорин на совещании в мэрии.

С января по май 2020 года в Кургане поставлено на миграционный учёт 3 033 иностранца. Это меньше почти на одну тысячу человек, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом выявлено 40 административных правонарушений миграционного законодательства, а также возбуждено 389 уголовных дел по фактам фиктивной постановки на учёт иностранных граждан, отметил Дмитрий Кокорин.