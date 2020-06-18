Подгорица, , 04:11 — REGNUM В Черногории идет судебный процесс над священнослужителями, которые приняли участие в крестном ходе 12 мая. Им предъявлен иск за нарушение карантина. Что именно произошло в тот день, рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Татьяне Стоянович участник событий, епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви Иоанникий. Власти Черногории задержали епископа и еще восьмерых священников после крестного хода, который состоялся в день памяти св. Василия Острожского и является традицией города. В этом году церковь не планировала проведение крестного хода из-за карантина и запрета на массовые мероприятия, однако, по словам епископа Иоанникия, в день праздника возле Соборного храма собралось более 15 тысяч человек, которые пришли, чтобы выразить своему небесному покровителю любовь и благодарность. На это нарушение полиция не среагировала, а сами священнослужители оказались перед выбором — подвести народ, «попросив разойтись», или присоединиться к своей пастве. Они выбрали второе.

Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий (сс) Saint-Petersburg Theological Academy

Крестный ход прошел по сокращенному маршруту, а после него участники разошлись по домам. Однако без массовых протестов и столкновений с полицией всё же не обошлось. «Мы не осуждаем полицию за то, что она инициировала расследование нашей ответственности за то, что в городе произошло массовое собрание. Но во всем, что происходило позднее, начиняя от задержания меня и других священников Соборного храма, ясно просматривалось намерение высокого государственного руководства поместить нас на долгие месяцы за решетку. Верующие поняли это, поэтому возникли массовые протесты в нескольких черногорских городах», — рассказал епископ Иоанникий. Священников, однако, все же отпустили на свободу. Сейчас они находятся в ожидании суда.

Читайте полный текст: «Русские братья понимают нас лучше, чем другие православные народы: интервью».