Екатеринбург, , 14:02 — REGNUM Оранизаторы фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге проиграли конкурс мэрии на организацию мероприятия в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В этот раз фестиваль проведёт московская компания «Коннект», которая предложила за работы меньшую сумму (1,275 млн против 1,4 млн рублей).

«Основной темой фестиваля станет 75-летие Победы», — сообщают в мэрии. Мероприятие пройдёт с 3 июля по 3 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году одна из работ фестиваля вызвала возмущение православных активистов. Рисунок пришлось перерисовать.

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