Мадрид, , 14:01 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил дату проведения церемонии памяти жертв, скончавшихся от COVID-19. Об этом 17 июня глава правительства сообщил во время выступления в парламенте страны.

«Государственная церемония памяти жертв COVID-19 состоится 16 июля», — отметил Санчес.

Траурное мероприятие будет посвящено 27 тыс. скончавшихся, а также в честь всех тех, кто внес свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Напомнив, по последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 244 тыс. человек. От COVID-19 скончались 27 тыс. 136 человек.