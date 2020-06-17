Москва, , 13:44 — REGNUM Озвученный законопроект, призывающий, по сути, лишить российских граждан традиционных семейных каникул, получил широкий резонанс в СМИ, социальных сетях и среди населения страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя инициативу Совфеда сократить новогодние праздники.

«Это очень неудачная и неуместная идея. Она идет вразрез со столетними традициями жизненного уклада населения страны.

После трудного года в условиях жёсткой зимы первую декаду января жители страны традиционно проводят в семье, уделяя внимание близким людям и детям. Всех денег не заработаешь.

Да и ради чего выходить на работу после новогоднего боя курантов, если деловая активность в России почти половину января находится на самых низких отметках всего календарного года?

Новогодние каникулы с высокой вероятностью оставят без изменений в 2021 году. Никто не виноват, что гражданам пришлось сидеть дома и трудиться в удаленном режиме.

Особо жаждущие заработать по двойному коэффициенту в новогодние праздники обязательно найдутся.

Однако вероломные антисоциальные инициативы могут серьезно подорвать доверие граждан к верхней палате российского парламента», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов подготовил законопроект, предполагающий сократить новогодние каникулы.

Читайте также: В Совфеде разработали законопроект о сокращении «новогодних каникул»