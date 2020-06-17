Тбилиси, , 13:41 — REGNUM Главное здание «Общественного телевидения» Грузии, расположенное в центре Тбилиси на улице Костава, выставлено на торги. Лот был размещен 16 июня на специализированной электронной площадке eauction.ge.

Начальная цена для здания назначена в размере 122 млн лари (почти $40 млн). Торги будут длиться до 16 июля. По объявленным условиям, новый владелец сможет поступать с недвижимостью по своему усмотрению, но после того, как будет построено новое здание для телекомпании.

Строительство нового здания уже одобрено, но еще не началось. Его планируется построить в западной окраине грузинской столицы. По проекту, его строительство должно обойтись в 48,6 млн лари (около $15 млн).