Москва, , 03:04 — REGNUM Постепенное снятие ограничительных мероприятий отнюдь не снимает вопросов к последствиям этих самых мероприятий. Промежуточные итоги карантина подводит корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Карантин поразил, помимо прочих, одной совсем странной своей особенностью. Введенный в целях защиты здоровья граждан, он резко снизил для них доступность медицинской помощи. Не попасть на плановые операции, не получить жизненно необходимые лекарства и процедуры, не придти на плановый осмотр, не получить помощь профильного специалиста — об этом говорят многие жители нашей страны. Так что стало причиной подобного, мягко говоря, казуса?

19 марта был опубликован приказ Минздрава № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Этот дркумент содержит пункты, которые и стали отправной точкой для трудностей с плановыми операциями и получением необходимых лекарств. Этим приказом приостанавливались профосмотры и диспансеризация и предписывалось главам региональных минздравов и руководителям медицинских организаций рассмотреть «возможность переноса сроков оказания медицинской помощи в плановой форме, в том числе в условиях дневного стационара». Ну, а дальше в дело вступили бюрократы, и оно приобрело неуправляемый характер.

Федеральный фонд обязательного медстрахования (ФФОМС) рекомендовал органам исполнительной власти субъектов РФ изменить территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Московский ФОМС быстро отозвался на эту рекомендацию тем, что предупредил медорганизации, если перевести с казенного на русский, о том, что по другим, кроме онкологии и гемодиализа, профилям высокотехнологичной и специализированной медпомощи (кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, эндокринология) попросту сократятся плановые госпитализации иногородних пациентов. А дальше — понеслось.

Читайте подробности в статье Игоря Свирина «"Спасая» одних от COVID-19, другим власти отказали в плановых операциях».