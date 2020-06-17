Минск, , 13:42 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за прошедшие сутки на 663 и перевалило за 56 тысяч. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

«Зарегистрированы 56 032 человека с положительным тестом на … коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за истекшие сутки в стране было зафиксировано шесть умерших от COVID-19 пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло 324.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в стране общее число вылечившихся от COVID-19 возросло на 1 462 и стало составлять 32 735.

При этом уточняется, что всего в Белоруссии за время эпидемии было проведено 778 935 тестов на коронавирусную инфекцию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории Литвы было выявлено два новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.