Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что ему предлагаю ограничить продажу алкоголя с 21:00 (по местному времени). Об этом глава региона сообщил в Instagram.

«Есть, например, предложение в качестве верхней временной планки установить 21:00, после чего купить спиртное будет нельзя до 10 утра», — написал чиновник.

Данную меру предлагают ввести и после окончания «режима повышенной готовности». Впрочем, пока решения власти не приняли, этой темой будут заниматься органы исполнительной власти и депутаты, добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор отказался отменять действующее ограничение на продажу алкоголя с 19:00 до 10:00.

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