Берлин, , 13:43 — REGNUM Немецкой компании CureVac разрешено испытать на добровольцах вакцину против коронавируса. Об этом сообщает 17 июня Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, который контролирует в ФРГ медицинскую продукцию.

Клинические испытания разрешены компании после тщательного анализа потенциальных рисков при использовании вакцины-кандидата, отмечает регулятор. Сначала участвовать в испытаниях будут 168 человек, из них 144 введут вакцину.

Если итог испытания будет положительным, его расширят на несколько тысяч человек.

В Институте имени Эрлиха отметили, ранее в мире были разрешены десять клинических испытаний вакцины против коронавируса. Институт принимает участие в разработке препарата.

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