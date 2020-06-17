Калуга, , 15:11 — REGNUM 121 административное дело по факту нарушения правил охоты было открыто в Калужской области с начала 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Охотник mtorben

Сотрудники ведомства совместно с егерями, охотоведами и полицейскими в 2020 году провели более 1112 рейдов, в ходе которых выявили правонарушителей. Кроме административных возбуждено три уголовных дела. Подготовлены материалы для исков страховым компаниям по дорожным происшествиям, в которых пострадали дикие животные.

Напомним, в Калужской области на сегодняшний день свыше 37 тыс. охотников. В регионе существуют 80 охотничьих хозяйств, где трудятся порядка 400 человек.

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