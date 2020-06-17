Чебоксары, , 13:31 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии сегодня, 17 июня, введено ограничение на участке федеральной трассы М-7 «Волга». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Капремонт на дорожном участке в Чувашии Vv-fad.ru

На участке км 636+700 — км 638+200 будет закрыт проезд по правой проезжей части.

«Причина ввода ограничений: реконструкция участка. Работы завершат в сентябре 2020 года», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии приведут в нормативное состояние 65,5 км федеральных автодорог, в том числе 53,3 км — в ходе капитального ремонта. В том числе капремонт проходит на четырех участках дороги в Цивильском, Канашском и Комсомольском районах.