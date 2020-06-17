Джакарта, , 13:31 — REGNUM В общей сложности 434 гражданина Индонезии, члены экипажа судна Eurodam, были успешно эвакуированы в Джакарту 17 июня 2020 года, сообщает Kompas.

Известно, что вторая волна эвакуации 426 членов экипажа состоится на следующий день, 18 июня 2020 года.

Таким образом, общая численность граждан Индонезии, которые будут эвакуированы с судна под флагом Нидерландов, составила 870 человек.

По прибытии в Джакарту члены экипажа прошли процедуру дезинфекции. Это было сделано для предотвращения распространения COVID-19. Кроме того, багаж, принадлежащий индонезийским гражданам, также прошел дезинфекцию и проверку на таможни.

Сообщается, что прибывшие граждане Индонезии будут помещены в отель Grand Mercure в Джакарте на карантин.

Как передавало ИА REGNUM, по состоянию на 17 июня 2020 года в стране выявлено 41 431 случаев заражения SARS-CoV-2 и 2276 случаев смерти.

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