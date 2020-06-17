Минск, , 13:29 — REGNUM Многопользовательский танковый симулятор World of Tanks Blitz празднует свой шестой день рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня сообщают в пресс-службе компании Wargaming.

В честь празднования разработчики добавили в World of Tanks много дополнительного контента. В частности, геймеров ожидают улучшенная графика, новые лёгкие танки и специальный соревновательный режим «Столкновение».

Напомним, World of Tanks Blitz — это популярный соревновательный экшен, разработанный белорусской компанией Wargaming. Игра изначально создавалась для мобильных устройств.

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