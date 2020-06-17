Москва, , 13:28 — REGNUM Исследование на добровольцах вакцины от коронавируса, которую разрабатывает российский научный центр «Вектор», планируется начать 15 июля. Об этом 17 июня заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.

«Ожидаем запуск исследования на добровольцах с 15 июля», — сказал он на заседании глав служб государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Максютов добавил, что регистрация вакцины планируется осенью 2020 года с последующим переходом на пострегистрационные клинические исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве РФ сообщили, что в Москве 17 июня начались клинические испытания двух форм вакцины — жидкой и лиофилизированной, которые были разработаны в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Двум группам добровольцев, насчитывающим по 38 человек, введут вакцину.

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