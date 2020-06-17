Аягоз, , 13:28 — REGNUM Семь человек пострадали в результате ураганного ветра в городе Аягоз Восточно-Казахстанской области, сообщили 17 июня в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

В ведомстве отметили, что порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Ураганом сорвало кровлю с некоторых жилых и административных зданий. В частности, повреждения получили 19 двухэтажных домов, 72 одноэтажных дома, четыре школы, детский сад и центральная районная библиотека.

Кроме того, сильный ветер привел к обрыву линий электропередач, без электричества остались 9138 абонентов. На месте работают ремонтные бригады.

Напомним, вечером 16 июня на Аягоз обрушился сильный ветер. Жители отметили сильные порывы преимущественно в центре города.

Читайте также: В трех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Читайте развитие сюжета: В Майкопе сильным ветром снесло остановку с людьми, погибла женщина