Барнаул, , 13:25 — REGNUM Инициативу Национального родительского комитета, предложившего вести пособие для граждан, которые в одиночку воспитывают детей, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:

«В информации о необходимости ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей, пока не понятно — о каком периоде идет речь? Это постоянная мера или временная на период коронаатаки? Если речь идет о временной мере, то я бы прежде всего продолжил инициативу Путина о выплатах: сделать не разово, а хотя бы в течении трех месяцев. Тем более, что есть отработанная система администрирования этих выплат. Выделение «матерей-одиночек» это не четкое юридическое понятие. И российский закон его не содержит.

Есть лишь постановлении пленума Верховного суда Российской Федерации от 28.01.2014 года №1, посвященного разрешению некоторых трудовых споров. Верховного Суда. Поэтому первым делом надо в законе прописать — понятие мать-одиночка. Тогда можно предметно проводить экспертизу инициативы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива с введением в России дополнительного пособия для родителей-одиночек принадлежит Национальному родительскому комитету. Общественники предложили ввести пособие из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи.

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