Пермь, , 13:22 — REGNUM В Перми 22 июня на парковке по ул. Спешилова, 114 откроют автомобильный кинотеатр под открытым небом. В рамках Всероссийской акции «Великое кино Великой страны» состоится показ фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека», сообщает минкультуры региона.

Перед началом художественной ленты продемонстрируют короткометражный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека». Стихи поэтов, не вернувшихся с войны, прозвучат в исполнении современных популярных артистов.

Въезд на территорию автокинотеатра станет возможным после предварительной регистрации и при условии соблюдения санитарных правил в условиях распространения коронавируса. В частности, участники акции должны соблюдать масочный режим, им запрещено покидать автомобили, сами машины должны находиться на расстоянии двух метров друг от друга.

Напомним, в Пермском крае со 2 апреля действует режим ответственного поведения. С улучшением эпидобстановки режим смягчают. В настоящее время регион находится на первом этапе: разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, открыты крупные магазины, парикмахерские и предприятия сферы услуг, действует масочный режим.