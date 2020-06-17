Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Игра Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch 23 июня 2020 года. Об этом сообщается 17 июня в ролике на YouTube-канале компании Gearbox Software.

20th Anniversary World Tour — это переиздание игры Duke Nukem 3D для современных игровых платформ. В версии для Nintendo Switch можно будет прицеливаться с помощью гироскопа.

Напомним, Duke Nukem — это серия экшен-игр об элитном спецагенте, спасающем мир. Первая часть франшизы вышла на PC в 1991 году.

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