Стокгольм, , 13:39 — REGNUM Лагерь Аль-Холь в Сирии, в котором проживают 11 000 человек, считается расположенным в «зоне ведения боевых действия». Ранее журналисты SVT узнали о том, как одной гражданке Швеции удалось сбежать оттуда и вернуться на родину. Однако бывший начальник регионального отделения Службы государственной безопасности Швеции в Гётеборге ПО Хеллквист, считает, что это всего лишь вопрос времени, когда еще больше боевиков и членов их семей вернуться в Швецию. Об этом 17 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

ПО Хеллквист имеет за плечами почти 30-летний опыт работы в Службе государственной безопасности Швеции и провел много времени за работой в экстремистской среде. Ему хорошо известны методы возвращения в свои родные страны как самих террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и членов их семей.

Ранее журналисты SVT сообщили, что одной шведке с помощью контрабандистов удалось добраться до Швеции домой. Однако это его вовсе не удивило, напротив, — ПО Хеллквист заявил, что ожидает, что таких перебежчиков будет еще больше. По данным журналистов, сейчас в Курдской автономии на северо-востоке Сирии насчитывается около 120 шведов, которые признаны террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Я не удивлен. Эти люди все еще находятся в зоне боевых действий. По обе стороны лагерного забора есть бедность, и некоторые ее используют как инструмент. Контрабандисты, например. Не остается больше ничего, кроме как ожидать других прибывших», — заявил ПО Хеллквист.