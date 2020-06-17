Курск, , 13:19 — REGNUM В Курской области из выявленных за последние сутки 63 положительных тестов на коронавирус 37 зарегистрировано у женщин и 26 — у мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Заражение подтвердилось у двух детей в возрасте от 7 до 14 лет, у четырёх человек от 18 до 29 лет, у 18 человек от 30 до 49 лет, у 29 человек от 50 до 64 лет и у десяти человек старше 65 лет.

Из 4118 случаев 2256 выявлено в Курске, 252 — в Железногорске, 202 — в Курском районе, 131 — в Поныровском районе, 104 — в Золотухинском районе, 80 — в Обоянском районе, 82 — в Щиграх, 75 — во Льгове, 75 — в Октябрьском районе, 72 — в Фатежском районе, 70 — в Курчатовском районе, 64 — в Кореневском районе, 55 — в Горшеченском районе, 52 — в Мантуровском районе, 50 — в Черемисиновском районе, 48 — в Тимском районе, 41 — в Медвенском районе, 42 — в Беловском районе, 40 — в Большесолдатском районе, 35 — в Суджанском районе, 34 — в Касторенском районе, 33 — во Льговском районе, 32 — в Железногорском районе, 27 — в Щигровском районе, по 25 — в Фатеже и Глушковском районе, 31 — в Солнцевском районе, 22 — в Хомутовском районе и Дмитриеве, 21 — в Конышевском районе, 19 — в Пристенском районе, 20 — в Судже, 18 — в Советском районе, десять — в Дмитриевском районе, восемь — в Рыльске, семь — в Рыльском районе, один — в Курчатове.

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