Москва, , 13:53 — REGNUM В России вырос спрос на отдых вне Черноморского побережья. Об этом 17 июня рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, из-за режима самоизоляции граждане начали активнее выбирать отдых внутри своего региона. Особенно это касается мест, где есть крупные водоёмы.

«Явно увеличился объём бронирований жителей региона внутри самого региона и жители соседних регионов стали между собой активнее взаимодействовать. Наибольшая активность отмечается вокруг городов-миллионников, Москвы, Санкт-Петербурга, а также регионов где есть значимые водоёмы — Волга, Ока. Вокруг водоёмов неплохая динамика бронирования, особенно в сравнении с прошлым годом», — сказала Ломидзе.

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