Варшава, , 13:16 — REGNUM Инди-игра Carrion выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch летом 2020 года. Об этом сообщалось 16 июня в трейлере на YouTube-канале издательства Devolver Digital.

В Carrion игроки берут на себя управление монстром, выращенным в лаборатории. Ему предстоит вырваться из своей камеры, уничтожая учёных и охранников огромного подземного комплекса.

Напомним, анонс Carrion состоялся в 2019 году в рамках ежегодной выставки E3. Релиз игры всё ещё не состоялся.

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