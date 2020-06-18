Подгорица, , 01:11 — REGNUM Намерение президента Черногории Мило Джукановича бороться за создание афтокефальной «православной церкви черногорцев» создало весьма однозначные ассоциации. Заявление президента комментирует в интервью корреспонденту ИА REGNUM Татьяне Стоянович епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви Иоанникий.Желание президента Джукановича создать, не больше не меньше, церковь, говорит о нем, прежде всего, как о нарушителе конституции страны, где церковь отделена от государства, а власть не вправе вмешиваться в ее внутреннюю организацию. В этом смысле намерение первого лица государства организовать церковь самостоятельно делает его очередным Петром Порошенко, считает епископ, отмечая, что есть сходство между новочерногорским и ультраукраинским национализмом, которые приобретают зловещие псевдорелигиозные измерения.

Мило Джуканович (сс) UNCTAD

Епископ подчеркивает, что у Джукановича уже есть одна «черногорская церковь», от которой теперь отходят даже те, кто ее учредил, полагая, что второй раз они сделают под этим же именем что-то более приличное. «Все заявления Джукановича о церкви показывают, что он атеист, который понятия не имеет, о чем говорит. Он собрал слишком много власти в своих руках, поставил себя выше конституции и вообразил, что он и церковь может учредить. Но нет ни одного человека, ни одного правителя, который мог бы создать Церковь. Может быть, только какую-то секту, но в Черногории такая никому не нужна», — уверен епископ Иоанникий.

Читайте полный текст интервью в статье Татьяны Стоянович «Русские братья понимают нас лучше, чем другие православные народы: интервью»