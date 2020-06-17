Стокгольм, , 13:50 — REGNUM По словам врача-инфекциониста Евы Меландер, выборка в провинции Сконе, расположенной на юге Швеции, увеличивается день ото дня. По состоянию на 17 июня пробы на COVID-19 были взяты у 24 500 жителей, уровень заражения составил 7,5%. Об этом 17 июня сообщила шведская газета Göteborgs-Posten.

Из подтвержденных случаев наблюдается снижение числа зараженных людей старше 70 лет. Количество новых случаев инфицирования коронавирусом также идет на спад среди людей, находящихся в специальных медицинских учреждениях.

«Тенденция сейчас такова, что процент положительных результатов тестирования составляет 7,5%», — прокомментировала результаты выборки Меландер.

По данным журналистов, вскоре жителям Сконе будут предложены тесты на антитела к коронавирусу. Предполагается, что их стоимость будет равняться 200 шведских крон ($21,5).