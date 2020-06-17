Архангельск, 17 июня 2020, 13:13 — REGNUM Предложение сократить новогодние каникулы — это попытка решить проблемы в экономике за счет простых граждан. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил руководитель фракции КПРФ в Архангельской городской Думе Александр Гревцов.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, предполагающий существенное сокращение «новогодних каникул», подготовил глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов. По его словам, рабочая неделя с 4 по 8 января (за исключением 7 января) позволит компенсировать нерабочие дни 2020 года из-за пандемии коронавируса. В Минтруде РФ сообщения о сокращении новогодних каникул в 2020 году назвали некорректными — речь идет о переносе выходных дней на май.