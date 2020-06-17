Архангельск, , 13:13 — REGNUM Предложение сократить новогодние каникулы — это попытка решить проблемы в экономике за счет простых граждан. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил руководитель фракции КПРФ в Архангельской городской Думе Александр Гревцов.

«Авторам инициативы предлагаю заняться реальной работой и разработкой конкретных мер поддержки граждан и развития экономики страны, а не словоблудием ради хайпа. Например, пусть подумают, как компенсировать регионам потери бюджетов от оказания мер поддержки бизнесу и людям. Например, только у нас в области бюджет, по оценкам, потеряет не менее 10 миллиардов рублей. Проблемы экономики надо решать не за счет людей, а за счет грамотных управленческих решений, за счёт Фонда национального благосостояния, например. Сейчас же его предложение выглядит попыткой в очередной раз решить проблему бездарного управления экономикой страны за счёт рядовых граждан», — заявил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, предполагающий существенное сокращение «новогодних каникул», подготовил глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов. По его словам, рабочая неделя с 4 по 8 января (за исключением 7 января) позволит компенсировать нерабочие дни 2020 года из-за пандемии коронавируса. В Минтруде РФ сообщения о сокращении новогодних каникул в 2020 году назвали некорректными — речь идет о переносе выходных дней на май.