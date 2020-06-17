Стокгольм, , 13:15 — REGNUM Молодым шведам, которые во время пандемии коронавирусной инфекции вынуждены работать виз дома, труднее, чем их старшим коллегам. В то же время, согласно опросу, пожилые люди считают, что им работается хорошо как дома, так и сидя в офисе. Об этом 17 июня сообщила шведская газета Göteborgs-Posten.

По данным социологического исследования, проведенного в период с 12 мая по 11 июня специалистами Great Place to Work Institute, молодым людям в Швеции трудно работать удаленно. Так, например, каждый второй респондент в возрасте до 25 лет заявил, что он работает менее эффективно вне своего обычного рабочего места. Молодежь также считает, что их на работе не понимают, а начальники не дают четких инструкций.

Своей трудовой жизнью оказались наиболее довольны респонденты в старше 45 лет. В возрастной группе 45−54 года восемь из десяти респондентов заявили, что они работают так же эффективно, как и в офисе, и их все устраивает.

В ходе проведения исследования социологам из Great Place to Work Institute удалось опросить 8 349 человек из 113 предприятий, работающих в различных отраслях экономики.