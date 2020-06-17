Найроби, , 13:18 — REGNUM Американский миссионер, которому были предъявлены обвинения в сексуальном насилии над девочками в детском доме в западной Кении, признал себя виновным. Об этом передает The Lancaster Online.

По информации журналистов издания, 61-летний Грегори Доу, скорее всего, будет отбывать до 16 лет тюремного заключения.

Он признал себя виновным по четырем пунктам обвинения во время телемоста с окружным судьей США Эдвардом Смитом и федеральными прокурорами в понедельник, 15 июня.

Как сообщают следователи, Доу управлял детским домом в округе Бомет, в 263 км к западу от столицы Кении, Найроби, вместе со своей женой Мэри Доу. Следователи считают, что он совершил изнасилования в период с октября 2013 года по сентябрь 2014 года. В сентябре 2017 года Доу бежал из Кении, чтобы избежать расследования, поскольку полицию известили об инцидентах в детском доме.