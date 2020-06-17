Исламабад, , 13:16 — REGNUM Общее количество выявленных в Пакистане зараженных коронавирусной инфекцией на данный момент перевалило за 155 тысяч. Об этом 17 июня сообщил глава департамента общественного здравоохранения Национального института здоровья страны Мухаммед Салман.

«С февраля зафиксировано более 155 000 случаев заражения по всей стране», — заявил он в ходе онлайн-заседании глав служб государств-членов ШОС, которые отвечают за санитарно-эпидемиологическое благополучие.

Также Салман уточнил, что в стране за время эпидемии было зафиксировано около 3 тысяч скончавшихся от COVID-19 и отметил, что, несмотря на остающиеся вызовы нового заболевания, стране удалось снизить темпы распространения SARS-CoV-2.

«В частности, мы смогли нарастить возможности нашей медицинской инфраструктуры», — сказал глава департамента общественного здравоохранения и уточнил, что на данный момент в стране функционируют свыше 30 лабораторий, которые проводят тест на коронавирус.

Отметим, как сообщало, ранее стало известно, что Южная Корея запустила программу на общую сумму пять миллионов долларов США для помощи десяти странам-членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в борьбе с COVID-19.