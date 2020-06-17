Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге суд вынес решение по делу жителя Грозного Хусейна Дараева, которого обвинили в попытке убить по заказу петербургского врача-уролога и муниципального депутата от «Единой России» Бахтияра Адхамова. Об этом приговоре 17 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал Дараева, 1981 года рождения, виновным в покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

В суде было установлено, что Дараев действовал в интересах неустановленного лица, которое не позднее 31 марта 2016 года на территории Москвы предложило совершить убийство Адхамова по найму за денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей. Дараев согласился, после чего получил от заказчика 200 тысяч рублей — на подготовку и покупку оружия.

Как установлено, 31 марта того же года Дараев приехал в Петербург к месту работы Адхамова — СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №54» на улице Васенко ‑ и не менее восьми раз выстрелил в медика из пистолета, ранив жертву в туловище, голову и верхние конечности.

Злоумышленник скрылся с места происшествия и вернулся в Москву. Однако довести свой преступный план до конца не смог, поскольку потерпевшему была вовремя оказана медицинская помощь, его жизнь спасли коллеги из Военно-медицинской академии.

«Дараев вину полностью признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет в исправительной колонии строгого режима», — отметили в суде.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на лечение потерпевшего в сумме 106 тыс. рублей.

По данным СМИ, предполагаемый заказчик преступления, уроженец Чечни, был объявлен в международный розыск. Мотивом стали личные неприязненные отношения к потерпевшему.

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