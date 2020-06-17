Москва, , 13:06 — REGNUM Почти у половины семей в России (48%) хранятся памятные вещи, связанные с Великой Отечественной войне. В 38% семей ничего не сохранилось, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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В большинстве семей хранятся фотографии (33%), награды (30%), письма (12%), памятные вещи (7%) или другие реликвии, связанные с Великой Отечественной войной (6%).

О том что в их семье есть или были воевавшие родственники, завили 89% опрошенных. 34% граждан знают, где и на каких фронтах воевали их родственники. Пытались найти сведения об истории своей семьи во время войны 29%

Телефонный опрос проведен 3−5 апреля 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 26 мая заявил, что парад Победы, перенесённый в связи с пандемией коронавируса, состоится 24 июня.

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