Ташкент, , 13:01 — REGNUM Власти Узбекистана могут снова закрыть регионы и горда на карантин из-за роста числа новых заболеваний коронавирусом. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам развития сферы услуг и внутреннего туризма, сообщает 17 июня Kun.uz.

«Настал момент значительного усиления бдительности и ответственности в борьбе с пандемией», — заявил глава государства. Он добавил, что граждане республики должны привыкнуть жить и работать в условиях карантина.

Мирзиёев добавил, что власти начнут увольнять безответственных руководителей, так как работа связана с безопасностью людей. На совещании также отмечалась необходимость регулярного тестирования среди сотрудников в сфере услуг.

Отметим, по состоянию на 17 июня в Узбекистане выявили 5561 случай заражения коронавирусом, выздоровели 4096 человек, скончались 19 пациентов.