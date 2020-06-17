Севастополь, , 13:13 — REGNUM Под медицинским наблюдением из-за новой коронавирусной инфекции в Севастополе находится 911 граждан. Об этом 17 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 78 человек, в городской больнице № 9 — 88. Под наблюдением по месту жительства — 745 человек», — уточнили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Севастополе подтвердили положительный результат теста на коронавирус у четырёх граждан. С начала пандемии в городе у 191 человека выявили новую инфекцию, три гражданина скончались.

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