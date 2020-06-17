Назрань, Ингушетия, , 13:01 — REGNUM Двое из четырех погибших в перестрелке в Назрани (Республика Ингушетия) не были участниками конфликта. В их числе сотрудник Росгвардии, который в момент инцидента находился дома, пишет 17 июня «Интерфакс-Юг».

Напомним, накануне на окраине Альтиевского административного округа Назрани произошла перестрелка между родственниками, в результате которой погибли четверо мужчин, в том числе полицейский и сотрудник Росгвардии. Еще три человека с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницу. По данным полиции, причиной конфликта стал имущественный спор.

По информации «Интерфакс-Юг», в ходе перестрелке погиб строитель, случайно оказавшийся на месте происшествия и пытавшийся разнять конфликтующих. Участником спора не был и погибший сотрудник Росгвардии: он находился дома, и одна из пуль попала в него. Ранение оказалось смертельным.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту перестрелки следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. В раках расследования задержаны несколько человек.

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