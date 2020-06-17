Оренбург, 17 июня 2020, 12:59 — REGNUM В Оренбурге среди охранников здания областного правительства выявлен случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
По данным минздрава, у одного охранника диагностировали коронавирусную инфекцию. Мужчина охранял здание № 2 областного правительства, расположенное рядом с Домов советов.
Определен круг контактов. Взяты анализы на SARS-CoV-2. Еще один тест на коронавирус оказался положительным. У второго носителя SARS-CoV-2 отсутствуют клинические проявления заболевания. В здании правительства проведены противоэпидемические мероприятия.
Напомним, на 17 июня в Оренбургской области лабораторно подтверждено 2 948 случаев заражения коронавирусом.
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