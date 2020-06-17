Уфа, , 13:06 — REGNUM Два импортных видеогастроскопа высокой четкости получил онкологический диспансер в Уфе. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, это оборудование необходимо для проведения эндоскопических исследований. С их помощью врачи смогут осматривать слизистую желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки.

Новое оборудование обладает изображением высокой четкости с большим увеличением и цифровым окрашиванием тканей, это облегчит лечение предопухолевых состояний.

Сообщается, что оборудование поставлено в рамках реализации республиканского проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» который входит в национальный проект «Здравоохранение».

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