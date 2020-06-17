Калининград, , 12:58 — REGNUM За минувшие сутки в Калининградской области подтверждено 37 положительных результатов тестов на коронавирус. Нарастающим итогом зарегистрировано 2161 заболевших.

«Количество летальных увеличилось до 35. Умерла женщина, 43 лет, которая вела асоциальный образ жизни, имела серьезные заболевания печени», — пояснили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Среди подтверждённых случаев 14 выявлены без клинических проявлений, 23 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 21 из них диагностирована пневмония, в том числе одна тяжелая форма.

На 17 июня на коронавирус обледовано 72 782 человека, из них выявлено 2161 случай заражения (1083 человека выздоровели), умерли 35, остаются под медицинским наблюдением 4 843 человека, в том числе 97 в условиях обсерватора.