Севастополь, 17 июня 2020, 12:59 — REGNUM В Севастополе за сутки выписали из больниц двух пациентов после перенесённого коронавируса. Об этом 17 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Севастополе подтвердили положительный результат теста на коронавирус у четырёх граждан.
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