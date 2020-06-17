Севастополь, , 12:59 — REGNUM В Севастополе за сутки выписали из больниц двух пациентов после перенесённого коронавируса. Об этом 17 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«За минувшие сутки после выздоровления выписано два человека. С начала пандемии выздоровело 161 гражданин», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Севастополе подтвердили положительный результат теста на коронавирус у четырёх граждан.

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