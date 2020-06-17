Осло, , 13:01 — REGNUM Министр рыболовства Норвегии Одд Эмиль Ингебригтсен отверг версию о заражении коронавирусом жителей Пекина лососем, привезенным из страны. Об этом 17 июня сообщает портал E24.

«Лосось из Норвегии не имеет отношение к распространению коронавирусной инфекции в Пекине», — отметил министр в комментарии порталу.

Чиновник подчеркнул, что нет никаких доказательств связи импорта Китаем норвежского лосося и новой вспышки коронавируса в Пекине.

Напомним, ранее газета «Синьцзинбао» сообщила, что на рынке в пробах, взятых с разделочной доски для импортированного лосося, обнаружили SARS-CoV-2, после чего крупные супермаркеты в Пекине убрали его из продажи.