Брюссель, , 13:12 — REGNUM За минувшие сутки на территории Бельгии от COVID-19 умерли 13 пациентов. Об этом 17 июня сообщили в кризисном штабе бельгийского минздрава.

Таким образом, общее число летальных исходов от COVID-19 в стране теперь достигло 9 675.

Также сообщается, что за это же время в стране было выявлено 89 новых подтвержденных случаев заражения, в результате чего их суммарное количество достигло 60 244.

При этом свыше 16,6 тысяч пациентов в Бельгии на сегодняшний день вылечились от COVID-19 и ещё 67 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Бангладеш подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось за сутки более чем на 4 тысячи и стало составлять свыше 98 тысяч.