Севастополь, , 12:56 — REGNUM За сутки в Севастополе положительный результат теста на коронавирус подтвердили у четырёх граждан. Об этом 17 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«По состоянию на утро 17 июня зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Это отец ранее заболевшего мужчины, который вернулся из Санкт-Петербурга, и люди, приехавшие в Севастополь на заработки, у которых тест показал положительный результат», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в городе у 191 человека выявили новую инфекцию, три пациента скончались.

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