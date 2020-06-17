Севастополь, 17 июня 2020, 12:56 — REGNUM За сутки в Севастополе положительный результат теста на коронавирус подтвердили у четырёх граждан. Об этом 17 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в городе у 191 человека выявили новую инфекцию, три пациента скончались.
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